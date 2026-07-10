Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу мужчину, которого проверяют на причастность к убийству трех человек в доме в Таганроге, сообщило региональное СУСК России.
В ведомстве уточнили, что в четверг в частном доме на улице 1-я Котельная были обнаружены тела двух женщин и мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями. В ходе следствия был установлен 69-летний подозреваемый, позже его тело нашли в лесополосе Неклиновского района. В доме также находились женщина с ребенком и родственники погибших, которых злоумышленник не обнаружил и поджег здание.
«По ходатайству следователя судом в отношении 44-летнего подозреваемого в причастности к совершению особо тяжких преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его роль в совершении преступлений устанавливается», — говорится в сообщении областного СУСК России в Telegram-канале.
Следователи расследуют уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступлений.