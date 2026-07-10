Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге

В ведомстве уточнили, что в четверг в частном доме на улице 1-я Котельная были обнаружены тела двух женщин и мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями. В ходе следствия был установлен 69-летний подозреваемый, позже его тело нашли в лесополосе Неклиновского района. В доме также находились женщина с ребенком и родственники погибших, которых злоумышленник не обнаружил и поджег здание.