ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию бен Ладена, заявил Патрушев

⁨ «Они (американцы — ред.) говорили, что это был самый яркий террорист в мире… Но мы-то знаем, что он был их агент, и до поры до времени они его использовали. А в тот момент, когда он им уже начал мешать… Я думаю, что, просто компрометируя деятельность спецслужб, они его ликвидировали, как мы это все видели на экране», — подытожил он.