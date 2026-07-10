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ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию бен Ладена, заявил Патрушев

Патрушев: ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию бен Ладена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию террориста Усамы бен Ладена по договоренности президентов России и США, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В интервью ИС «Вести» Патрушев рассказал, что российская сторона выполнила условия соглашения, в то время как США не сдержали своих обязательств.

«Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили… Они не решились, удар не нанесли», — рассказал он.

В завершение Патрушев выдвинул версию, что бен Ладен долгое время был агентом американских спецслужб и его использовали, пока это было выгодно, но, когда он вышел из-под контроля и начал мешать ЦРУ, его ликвидировали.

⁨ «Они (американцы — ред.) говорили, что это был самый яркий террорист в мире… Но мы-то знаем, что он был их агент, и до поры до времени они его использовали. А в тот момент, когда он им уже начал мешать… Я думаю, что, просто компрометируя деятельность спецслужб, они его ликвидировали, как мы это все видели на экране», — подытожил он.

Усама бен Ладен (1957−2011) — международный террорист, основатель и лидер террористической организации «Аль‑Каида»*. Наиболее известен как организатор терактов 11 сентября 2001 года в США. Был ликвидирован в 2011 году в Пакистане в ходе спецоперации американского спецназа.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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