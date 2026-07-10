Автоэксперт Архипов: штатной сигнализации недостаточно для защиты от угона

Автоэксперт Никита Архипов заявил, что штатной сигнализации недостаточно для полноценной защиты машины от угона.
В беседе с RG.RU он посоветовал использовать дополнительный иммобилайзер, а также устанавливать блокираторы рулевого вала, коробки передач и капота.
«Универсальной защиты от угона не существует, но сочетание технических решений и правильных привычек заметно снижает риск», — отметил Архипов.
Он также посоветовал не оставлять заведённую машину «на минуту» и не держать в салоне документы, второй ключ, метки о сигнал или сервисные брелоки.
Ранее автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал, что знак аварийной остановки больше не входит в перечень обязательных элементов автомобиля, но в отдельных случаях его всё равно нужно использовать.