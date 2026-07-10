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Автоэксперт Архипов: штатной сигнализации недостаточно для защиты от угона

Автоэксперт Никита Архипов заявил, что штатной сигнализации недостаточно для полноценной защиты машины от угона.

Автоэксперт Никита Архипов заявил, что штатной сигнализации недостаточно для полноценной защиты машины от угона.

В беседе с RG.RU он посоветовал использовать дополнительный иммобилайзер, а также устанавливать блокираторы рулевого вала, коробки передач и капота.

«Универсальной защиты от угона не существует, но сочетание технических решений и правильных привычек заметно снижает риск», — отметил Архипов.

Он также посоветовал не оставлять заведённую машину «на минуту» и не держать в салоне документы, второй ключ, метки о сигнал или сервисные брелоки.

Ранее автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал, что знак аварийной остановки больше не входит в перечень обязательных элементов автомобиля, но в отдельных случаях его всё равно нужно использовать.