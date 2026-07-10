ФИФА запретила английским судьям работать на матчах Аргентины

По информации источника, фолклендская война действительно является стоп-фактором в этой ситуации. Английские арбитры в оставшихся матчах турнира не смогут не только работать на играх аргентинской сборной, но и судить встречи, которые потенциально могут влиять на турнирный путь южноамериканцев.