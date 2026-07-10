ФИФА запретила английским судьям работать на матчах Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила английским судьям Майклу Оливеру и Энтони Тейлору работать на матчах сборной Аргентины.
Как сообщает The Independent, организация поступила так в связи с конфликтом из-за Фолклендских островов.
По информации источника, фолклендская война действительно является стоп-фактором в этой ситуации. Английские арбитры в оставшихся матчах турнира не смогут не только работать на играх аргентинской сборной, но и судить встречи, которые потенциально могут влиять на турнирный путь южноамериканцев.
В 1982 году в результате боевых действий эта территория отошла англичанам. В Международной федерации футбола стараются учитывать геополитические факторы.
Ранее сообщалось, что голкипер Испании Симон прервал рекордную сухую серию на ЧМ по футболу.