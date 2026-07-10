Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА запретила английским судьям работать на матчах Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила английским судьям Майклу Оливеру и Энтони Тейлору работать на матчах сборной Аргентины.

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила английским судьям Майклу Оливеру и Энтони Тейлору работать на матчах сборной Аргентины.

Как сообщает The Independent, организация поступила так в связи с конфликтом из-за Фолклендских островов.

По информации источника, фолклендская война действительно является стоп-фактором в этой ситуации. Английские арбитры в оставшихся матчах турнира не смогут не только работать на играх аргентинской сборной, но и судить встречи, которые потенциально могут влиять на турнирный путь южноамериканцев.

В 1982 году в результате боевых действий эта территория отошла англичанам. В Международной федерации футбола стараются учитывать геополитические факторы.

Ранее сообщалось, что голкипер Испании Симон прервал рекордную сухую серию на ЧМ по футболу.