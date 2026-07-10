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Патрушев: ФСБ и ЦРУ готовили совместную ликвидацию бен Ладена

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что ФСБ России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планировали совместную операцию по ликвидации террориста Усамы бен Ладена.

Источник: РИА "Новости"

Договоренность об этом была достигнута на уровне президентов двух стран. Соответствующее заявление Патрушев сделал 10 июля в интервью журналисту ИС «Вести» Наталье Литовко.

«Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим», — рассказал Патрушев.

По его словам, российская сторона выполнила взятые на себя обязательства, тогда как американская сторона этого не сделала. Как отмечается, директор ЦРУ впоследствии не смог дать внятного объяснения причин срыва операции.

«Но мы-то знаем, что он (Усама бен Ладен. — Ред.) — их агент, и до поры до времени они его использовали, а в тот момент, когда он им уже начал мешать, просто компрометируя деятельность спецслужб, — они его ликвидировали», — заключил Патрушев.

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