Петербургского депутата арестовали на 10 суток за гиперссылки на Facebook

В 2018 году Апотосолевский на своей странице в соцсети публиковал посты, содержащие гиперссылки на запрещённую соцсеть. Отмечается, что публикации не были удалены после того, как вступило в силу решение о признании Meta* экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.