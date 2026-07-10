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Петербургского депутата арестовали на 10 суток за гиперссылки на Facebook

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на десять суток депутата Ивана Апостолевского за гиперссылки на Facebook*, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на десять суток депутата Ивана Апостолевского за гиперссылки на Facebook*, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

В 2018 году Апотосолевский на своей странице в соцсети публиковал посты, содержащие гиперссылки на запрещённую соцсеть. Отмечается, что публикации не были удалены после того, как вступило в силу решение о признании Meta* экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.

Депутата привлекли к ответственности по статье о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций. Сам он не признал вину.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на десять суток», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 33 оператора связи совершили нарушения в части доступности ресурсов.

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.