Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев отреагировал на свое прозвище «кремлевский ястреб номер один»

Николай Патрушев рассказал, почему на Западе его иногда называют «кремлевским ястребом».

Источник: Аргументы и факты

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с ИС «Вести» прокомментировал прозвище «кремлевский ястреб», которое ему дали на Западе. Он заявил, что всегда готов к сотрудничеству, но неизменно отстаивает интересы РФ.

«Я не знаю, почему я “кремлевский ястреб номер один”, я готов с ними к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России», — отметил Николай Патрушев.

Председатель Морской коллегии добавил, что встречался, в частности, в США с главами государств и другими представителями власти. По его словам, он всегда находил с ними общий язык.

«Наверное, это вот корреспондентам так кажется, что, отстаивая свои национальные интересы, наши российские, я так выступаю, ну, а я иначе не могу, я так поспитан», — подчеркнул председатель Морской коллегии.

Ранее Николай Патрушев заявил, что каждый человек должен ставить перед собой конкретные цели и обязательно их достигать.

Узнать больше по теме
Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.
Читать дальше