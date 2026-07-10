Патрушев отреагировал на свое прозвище «кремлевский ястреб номер один»

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с ИС «Вести» прокомментировал прозвище «кремлевский ястреб», которое ему дали на Западе. Он заявил, что всегда готов к сотрудничеству, но неизменно отстаивает интересы РФ.
«Я не знаю, почему я “кремлевский ястреб номер один”, я готов с ними к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России», — отметил Николай Патрушев.
Председатель Морской коллегии добавил, что встречался, в частности, в США с главами государств и другими представителями власти. По его словам, он всегда находил с ними общий язык.
«Наверное, это вот корреспондентам так кажется, что, отстаивая свои национальные интересы, наши российские, я так выступаю, ну, а я иначе не могу, я так поспитан», — подчеркнул председатель Морской коллегии.
Ранее Николай Патрушев заявил, что каждый человек должен ставить перед собой конкретные цели и обязательно их достигать.