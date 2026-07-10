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Климатолог Репина объяснила дождливую погоду в Центральной России

Заместитель директора Института физики атмосферы Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Ирина Репина объяснила дождливую погоду в Центральной России движением циклонов в обход устойчивого европейского антициклона.

Заместитель директора Института физики атмосферы Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Ирина Репина объяснила дождливую погоду в Центральной России движением циклонов в обход устойчивого европейского антициклона.

В беседе с RG.RU она рассказала, что внутри закрепившегося над Европой антициклона воздух прогревается, а потоки с юго-востока приносят жару из Сахары. Северо-атлантические циклоны при этом перемещаются к Русской равнине вместе с более прохладным воздухом.

«Всё это напрямую связано с глобальным потеплением климата, которое приводит к дестабилизации атмосферы», — объяснила Репина.

По её словам, воздушные течения становятся более извилистыми, поэтому волны жары и аномальные ливни происходят чаще и усиливаются.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил в беседе с RT о дождливой погоде в Москве на следующей неделе, но добавил, что в четверг, 16 июля, температура поднимется до +29 °C.