Климатолог Репина объяснила дождливую погоду в Центральной России

В беседе с RG.RU она рассказала, что внутри закрепившегося над Европой антициклона воздух прогревается, а потоки с юго-востока приносят жару из Сахары. Северо-атлантические циклоны при этом перемещаются к Русской равнине вместе с более прохладным воздухом.