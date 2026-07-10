Свириденко: свыше $3 млрд поступили в госбюджет Украины от Всемирного банка

Свыше $3 млрд поступили в госбюджет Украины от Всемирного банка, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
«В государственный бюджет поступили $3,35 млрд в рамках первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора, реализуемой совместно со Всемирным банком», — написала она в Telegram-канале.
По её словам, средства направят на поддержу макрофинансовой стабильности и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета.
Ранее РИА Новости писало, что плановый транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере почти $700 млн до сих пор не предоставлен Киеву.