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Свириденко: свыше $3 млрд поступили в госбюджет Украины от Всемирного банка

Свыше $3 млрд поступили в госбюджет Украины от Всемирного банка, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Свыше $3 млрд поступили в госбюджет Украины от Всемирного банка, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

«В государственный бюджет поступили $3,35 млрд в рамках первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора, реализуемой совместно со Всемирным банком», — написала она в Telegram-канале.

По её словам, средства направят на поддержу макрофинансовой стабильности и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета.

Ранее РИА Новости писало, что плановый транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере почти $700 млн до сих пор не предоставлен Киеву.