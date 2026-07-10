«Игра на публику»: западные СМИ — об обещании Трампа разрешить Киеву производить ракеты Patriot

Западные СМИ скептически оценивают перспективы производства на Украине американских ракет-перехватчиков Patriot. По данным France 24, Вашингтон не сообщает, когда именно планирует предоставить Киеву лицензию. Наладка производства займёт годы, в то время как Украина уже сейчас не может ничего противопоставить российским ракетам, отмечает ABC News со ссылкой на экспертов. The New York Times подчёркивает сложность изготовления Patriot и уязвимость объектов ВПК на территории Украины. А кипрский журналист Алекс Христофору трактует заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении лицензии Киеву как насмешку над Зеленским.
Западные СМИ активно комментируют слова президента США Дональда Трампа о возможном предоставлении киевскому режиму лицензии на производство ракет Patriot. Американские и европейские журналисты сходятся во мнении, что в ближайшей перспективе это решение не изменит ход конфликта.
Как сообщает France 24, Владимир Зеленский заявил в четверг, 9 июля, что Киеву только предстоит обговорить с Вашингтоном технические подробности производства американских ракет-перехватчиков на украинской территории.
«Теперь, после нашей договорённости с президентом, нашим командам… необходимо согласовать все оставшиеся технические аспекты», — цитирует новостной сайт главу киевского режима.
«По словам Зеленского, необходимо согласовать технические подробности, прежде чем Украина сможет производить ракеты Patriot».
Подчёркивается, что американская сторона не озвучила дополнительных подробностей или сроков. Тем временем «истощающиеся арсеналы Украины не в состоянии справиться с интенсивностью российских ракетных обстрелов», отмечает France24.
«Решение Трампа вряд ли решит проблему дефицита (ракет-перехватчиков. — RT) на Украине в ближайшее время», — говорится в материале.
На данный момент, по словам Зеленского, существует «политическая договорённость» о лицензии, при этом киевский режим ожидает новой партии ракет «в ближайшие дни», передаёт The Guardian.
«Высокопоставленный украинский чиновник предупредил, что стране может потребоваться год или больше для производства ракет-перехватчиков Patriot», — добавляет издание.
«Времени у вас нет».
Схожую, но более пессимистичную для киевского режима точку зрения выражают и западные эксперты. Реализация предложения Трампа «займёт годы» и «мало что сделает для удовлетворения насущных потребностей (Украины. — RT)», предупреждает ABC News со ссылкой на мнения экспертов в области обороны.
«Проблема в том, что это не похоже на щелчок выключателя, — приводит автор статьи слова старшего директора Центра военной и политической силы Фонда защиты демократий Брэдли Боумена. — Можно выделить необходимые деньги, но это не будет проявляться и не увеличит производственные мощности в течение значительного периода времени… К сожалению, во многих случаях как раз времени-то у вас и нет».
Американский новостной сайт напоминает, что Зеленский «уже давно бьёт тревогу по поводу быстрого истощения запасов американских ракет-перехватчиков Patriot PAC-3».
«Эксперты заявляют, что план Трампа лицензировать производство ракет Patriot на Украине может растянуться на годы».
«В последние месяцы Россия нанесла серию ударов по Киеву с применением ракет и БПЛА, включая шквал атак в понедельник, — говорится в статье. — Воздушные силы ВСУ заявили, что в понедельник не смогли перехватить ни одну из ракет, отметив нехватку перехватчиков».
По мнению ряда экспертов по национальной безопасности, предоставление лицензии, «по-видимому, было игрой на публику со стороны Белого дома», пишет ABC News. Он также указывает на «ряд логистических препятствий, включая сложности в цепочке поставок и высокие стандарты безопасности».
The New York Times подчёркивает, что речь идёт о сложном и трудоёмком производстве в условиях боевых действий.
«Неясно, какая украинская компания может быть выбрана в качестве партнёра RTX или Lockheed Martin, двух основных оборонных подрядчиков, производящих системы Patriot, для изготовления ракет-перехватчиков. Как только они построят завод на Украине, он сразу же станет приоритетной мишенью для Москвы», — отмечает газета.
«Трамп говорит, что позволит Украине производить ракеты Patriot, но на это могут уйти годы».
Баллистические ракеты «дождём падают на Киев уже сейчас, но плоды неофициального — по-видимому импровизированного — политического заявления господина Трампа могут созреть лишь через несколько лет», сетует NYT.
И хотя Украина уже давно требует от своих западных спонсоров нарастить поставки ракет-перехватчиков Patriot, во всём мире это оружие сейчас в дефиците из-за многочисленных вооружённых конфликтов, напоминает издание.
«Всё это афера».
Тем временем кипрский журналист Алекс Христофору обращает внимание на то, каким тоном президент США говорил о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot.
«Трамп не хотел там находиться. Не хотел быть на встрече НАТО и не хотел встречаться с Зеленским. Это было очевидно. И он только и делал, что высмеивал зелёного гоблина (Зеленского. — RT), — рассуждает Христофору в эфире своего подкаста. — Он сказал: “Мы дадим ему лицензию на Patriot, и он не сможет больше жаловаться на (нехватку. — RT) Patriot, он будет просто их производить”. Как будто ты просто получаешь рецепт и этого довольно: уже через пару недель ты делаешь ракеты Patriot».
Legion-Media.
«Проблемы с Patriot у Украины уже сегодня, сейчас. У них нет ПВО, в том числе в столице», — подчёркивает Христофору.
По его оценкам, Украине потребуется 10—20 лет, чтобы построить завод и наладить производство ракет-перехватчиков, притом что объект ВПК неизбежно станет мишенью для российских вооружённых сил.
Кроме того, ведущий подкаста задаётся вопросом, что скажут представители оружейных гигантов Lockheed и Ratheon, которые вряд ли будут в восторге от идеи передать свои технологические секреты «самой коррумпированной стране на планете Земля».
При этом журналист отмечает, что у главы киевского режима есть основания радоваться открывшейся перспективе.
«Полагаю, Зеленский думает, что должен быть какой-то способ воспользоваться этой лицензией, чтобы запустить бизнес или что-то в этом роде. Какой-то способ нажиться», — говорится в материале.
В частности, высказывается предположение, что киевский режим может надеяться на многомиллиардные оборонные контракты с европейскими странами.
«Всё это афера… И Трамп это знает», — заключает Христофору.