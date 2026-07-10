«Игра на публику»: западные СМИ — об обещании Трампа разрешить Киеву производить ракеты Patriot

«Трамп не хотел там находиться. Не хотел быть на встрече НАТО и не хотел встречаться с Зеленским. Это было очевидно. И он только и делал, что высмеивал зелёного гоблина (Зеленского. — RT), — рассуждает Христофору в эфире своего подкаста. — Он сказал: “Мы дадим ему лицензию на Patriot, и он не сможет больше жаловаться на (нехватку. — RT) Patriot, он будет просто их производить”. Как будто ты просто получаешь рецепт и этого довольно: уже через пару недель ты делаешь ракеты Patriot».