Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в прошлом между Россией и США существовала договоренность о совместной операции по ликвидации лидера террористической организации Усамы бен Ладена. По его словам, взаимодействие спецслужб было согласовано на уровне руководства двух стран, однако реализовать первоначальный план не удалось.
Патрушев рассказал, что в рамках предполагаемой операции ФСБ и ЦРУ должны были выполнить разные задачи. По его утверждению, российская сторона успешно справилась со своей частью работы, тогда как американская, вопреки достигнутым договоренностям, не нанесла запланированный удар и не довела операцию до завершения.
Кроме того, Патрушев высказал мнение, что в прошлом бен Ладен мог использоваться американскими спецслужбами в собственных интересах. Он предположил, что впоследствии, когда террорист перестал быть выгоден и начал создавать проблемы, США приняли решение о его ликвидации.
Ранее Федеральная служба безопасности заявила, что предотвратила крупный теракт, запланированный Главным управлением разведки Украины, который предполагал подрыв российского военного аэродрома «Ростов-Центральный».