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Врач Катулин: вывихи нельзя вправлять самостоятельно

Травматолог Артём Катулин предупредил, что вывихи нельзя вправлять самостоятельно: без обследования невозможно исключить трещину или перелом.

Травматолог Артём Катулин предупредил, что вывихи нельзя вправлять самостоятельно: без обследования невозможно исключить трещину или перелом.

В разговоре с ОТР он отметил, что боль после травмы уже является поводом обратиться к врачу. Для различения повреждений связок, вывихов и переломов зачастую требуется рентген или другое исследование.

«Если уверенно дёрнуть, то тогда можно… нарушить анатомическую целостность, что приведёт к ещё большим осложнениям», — объяснил Катулин.

На возможный перелом указывают покраснение, отёк, изменение формы конечности и нарушение её функций. Вывих может сопровождаться хлопком, покалыванием, онемением, жжением и деформацией.

Ранее травматолог-ортопед Салават Сафиуллин рассказал, что сильная боль, быстрый отёк или изменение формы конечности могут указывать на серьёзную травму.