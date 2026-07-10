МО Израиля заявило о готовности армии к любым сценариям

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил о готовности армии его страны «к любым сценариям» в свете возможного нового обострения вокруг Ирана. По его словам, это подразумевает как оборонительные, так и наступательные действия.
«Армия обороны Израиля готова в любой момент к любым сценариям как в атаке, так и в обороне», — написал Кац в X.
Не упоминая Иран напрямую, свое сообщение министр проиллюстрировал фотографией секретаря Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохаммада Багера Зольгадра. Ранее тот заявил, что Тегеран не оставит без ответа атаки США, а также пригрозил ответными мерами и Израилю.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем на швейцарском курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Однако в ночь с 7 на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил ранее в пятницу, что режим прекращения огня с Ираном более не действует, но процесс переговоров продолжается.