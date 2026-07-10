IT-эксперт Алабин: пароль не должен содержать личные данные

Эксперт по информационной безопасности Роман Алабин предупредил, что надёжный пароль не должен содержать сведения, связанные с повседневной жизнью пользователя.
В беседе с сайтом kp.ru он посоветовал не включать в комбинацию даты рождения, паспортные данные, номера дома или квартиры. Такая информация может находиться в утечках персональных данных или социальных сетях.
«Короткие пароли гораздо проще взломать методом перебора», — отметил Алабин.
Эксперт рекомендовал создавать длинные уникальные пароли для разных сервисов, используя буквы разного регистра, цифры и спецсимволы. Генерировать и хранить их можно с помощью браузера или менеджера паролей.
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН заявил, что киберпреступники всё чаще переключаются с DDoS-атак на кражу коммерческой и конфиденциальной информации.