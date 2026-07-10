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Дворцовый мост разведут под программу ко Дню начала Ленинградской битвы

В Санкт-Петербурге звуковое шоу «Поющие мосты» в ночь на 11 и 12 июля посвятят памятным датам военной истории.

В Санкт-Петербурге звуковое шоу «Поющие мосты» в ночь на 11 и 12 июля посвятят памятным датам военной истории.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Программа будет связана с Днём начала Ленинградской битвы и Днём воинской славы России — победой русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении.

Дворцовый мост по традиции разведут под «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник». Затем прозвучат произведения отечественных композиторов, посвящённые воинской славе.

В программу вошли симфонический антракт «Полтавский бой» Петра Чайковского из оперы «Мазепа», Симфония № 7 («Ленинградская») Дмитрия Шостаковича, Военный марш «Ленинград» Дмитрия Перцева и «Вечерняя песня» Василия Соловьёва-Седого.

Ранее сообщалось, что на Дворцовом мосту в Петербурге показали проекцию «Свеча памяти».