«Аль-Хадас» назвал дату технических переговоров США и Ирана в Пакистане

С 8 июля США и Иран непрерывно атакуют друг друга и обвиняют в нарушении меморандума о прекращении огня, который стороны подписали 18 июня. Американский президент Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, вернул нефтяные санкции и пригрозил повторной блокадой портов. После этого он заявил, что Иран просит заключить очередную сделку, но деталей не уточнил.