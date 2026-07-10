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Эксперт объяснил отказ Еврокомиссии от новых жестких санкций против России

Политолог Асафов: у Еврокомиссии закончились идеи для новых санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия не стала вводить самые жесткие положения 21-го пакета санкций против РФ так как закончились идеи для новых ограничений. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.

«Проблема со всеми санкционными пакетами в том, что содержание для них кончилось, даже то содержание, которое бьет в основном по европейской экономике. Для введения нового пакета нужна уже подробная оценочно-исследовательская работа», — отметил эксперт.

По его словам, это не про потепление в отношениях, однако теперь ЕС должен рассчитывать каждое действие, поскольку речь уже о серьезном ущербе самому объединению.

RT сообщил, что ЕС готовится утвердить очередной антироссийский пакет рестрикций, но некоторые из предложенных ограничений были смягчены или исключены. Так, из проекта убрали или ослабили, в том числе, запрет на въезд в ЕС для военнослужащих ВС РФ и ограничения на поставки СПГ.

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