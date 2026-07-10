Эксперт объяснил отказ Еврокомиссии от новых жестких санкций против России

RT сообщил, что ЕС готовится утвердить очередной антироссийский пакет рестрикций, но некоторые из предложенных ограничений были смягчены или исключены. Так, из проекта убрали или ослабили, в том числе, запрет на въезд в ЕС для военнослужащих ВС РФ и ограничения на поставки СПГ.