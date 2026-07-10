ВСУ атаковали легковую машину в ЛНР, погиб человек

ВСУ атаковали легковую машину на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка, погиб 73-летний мужчина, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Украинский БПЛА ударил по легковой машине… Пострадали два человека: ранена 73-летняя женщина, 73-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Родным и близким погибшего выражаю глубокие соболезнования», — заявил он.
Ещё один БПЛА атаковал машину в черте города Сватово, пострадали женщина с дочерью.
Также Пасечник сообщил, что украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус «Кременная — Луганск» во время посадки пассажиров в посёлке Старая Краснянка, в результате чего пострадали две женщины.