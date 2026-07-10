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В Татарстане проводят проверку после гибели подростка во время купания

В Алексеевском районе Республики Татарстан проводят проверку после гибели подростка во время купания у села Сухие Курнали.

В Алексеевском районе Республики Татарстан проводят проверку после гибели подростка во время купания у села Сухие Курнали.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Подростка достали из воды очевидцы и передали бригаде скорой помощи. Спасти его не удалось.

Трагедия произошла днём 10 июля. Мальчик находился у водоёма вместе с другими детьми и купался в месте, не предназначенном для этого, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что после гибели ребёнка в реке Куме на Ставрополье возбудили дело.

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