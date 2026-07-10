В Татарстане проводят проверку после гибели подростка во время купания

В Алексеевском районе Республики Татарстан проводят проверку после гибели подростка во время купания у села Сухие Курнали.
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Подростка достали из воды очевидцы и передали бригаде скорой помощи. Спасти его не удалось.
Трагедия произошла днём 10 июля. Мальчик находился у водоёма вместе с другими детьми и купался в месте, не предназначенном для этого, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что после гибели ребёнка в реке Куме на Ставрополье возбудили дело.