«Страна»: во Львове силовики начали охоту на участников бунта против ТЦК

В ночь на 9 июля жители одного из крупнейших жилых массивов Львова вышли на стихийный протест против сотрудников военкомата, задержавших мужчину. Они скандировали: «Позор», — раскачивали автомобиль ТЦК и били по нему. В итоге протестующие смогли перевернуть машину. По данным офиса генпрокурора Украины, в протесте приняли участие около 200 человек. На следующий день силовики устроили облавы на участников бунта, начались задержания. Также появились видео, где участников протеста заставили извиняться. 10 июля суд отправил одного из первых задержанных, 23-летнего жителя Львова, под стражу на два месяца без права внесения залога.