Юрист Рудакова: магазин в доме на территории СНТ открывать нельзя

Юрист Елена Рудакова предупредила, что открыть магазин в частном доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) нельзя, поскольку такая земля предназначена для личных нужд.
В разговоре с Regions.ru она пояснила, что вид разрешённого использования «ведение садоводства» не предполагает предпринимательскую деятельность. Нарушением считается систематическое извлечение прибыли, особенно если торговля создаёт шум, проблемы с парковкой или скопление людей.
«Если участок используется не по целевому назначению, то государственные органы могут выписать штраф по ст. 8.8 КоАП», — предупредила Рудакова.
Для граждан взыскание составляет 0,5—1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. рублей, для юридических лиц — 1,5—2%, но не менее 100 тыс. рублей. При длительном и систематическом нарушении участок могут принудительно изъять без компенсации.
Ранее Елена Рудакова рассказала, что в Московской области содержание сельскохозяйственных животных на дачных участках зависит от типа земли, вида животных и соблюдения санитарных норм.