Юрист Рудакова: магазин в доме на территории СНТ открывать нельзя

Для граждан взыскание составляет 0,5—1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. рублей, для юридических лиц — 1,5—2%, но не менее 100 тыс. рублей. При длительном и систематическом нарушении участок могут принудительно изъять без компенсации.