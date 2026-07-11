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Гол Мерино помог Испании победить Бельгию и выйти в полуфинал ЧМ по футболу

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник Испании Фабиан Руис.

На 41-й форвард Бельгии Шарль Де Кетеларе восстановил паритет.

На 71-й голкипер Тибо Куртуа не смог продолжить матч из-за травмы, вместо него на поле появился Сенне Ламменс. Также перед матчем полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс получил повреждение на разминке.

На 88-й полузащитник испанцев Микель Мерино забил второй мяч.

Таким образом, Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026.

Ранее голы Мбаппе и Дембеле принесли Франции победу над Марокко в ¼ финала ЧМ-2026.

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