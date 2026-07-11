Гол Мерино помог Испании победить Бельгию и выйти в полуфинал ЧМ по футболу

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник Испании Фабиан Руис.
На 41-й форвард Бельгии Шарль Де Кетеларе восстановил паритет.
На 71-й голкипер Тибо Куртуа не смог продолжить матч из-за травмы, вместо него на поле появился Сенне Ламменс. Также перед матчем полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс получил повреждение на разминке.
На 88-й полузащитник испанцев Микель Мерино забил второй мяч.
Таким образом, Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026.
Ранее голы Мбаппе и Дембеле принесли Франции победу над Марокко в ¼ финала ЧМ-2026.
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