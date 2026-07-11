Патрушев: ФСБ и ЦРУ готовили совместную ликвидацию бен Ладена

Об этом в беседе с информационной службой «Вести» рассказал помощник главы российского государства Николай Патрушев.
«Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать», — заявил Патрушев.
Он отметил, что ФСБ выполнила свою часть договорённости, а американская сторона — нет.
2 мая 2011 года американский спецназ ликвидировал на территории Пакистана исламиста Усаму бен Ладена, известного в мировых СМИ как «террорист номер один».
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