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Водитель Москович под атакой дронов вывел поврежденную технику из зоны риска

Благодаря профессионализму и мужеству военного удалось выполнить боевую задачу и предотвратить потери.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Водитель ремонтно-эвакуационного подразделения сержант Артем Москович в ходе эвакуации поврежденной техники подвергся атаке БПЛА противника, но сумел выехать из зоны риска. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В ходе выполнения боевой задачи автомобиль сержанта Московича подвергся атаке FPV-дрона противника. Несмотря на повреждения автомобиля, сержант Москович, используя накопленный опыт, смог успешно выехать из зоны риска», — говорится в сообщении ведомства.

Благодаря профессионализму и мужеству сержанта удалось выполнить боевую задачу и предотвратить потери среди личного состава ремонтной группы.

В Минобороны также рассказали о подвиге заместителя командира взвода младшего сержанта Евгения Писаренко. На одном из тактических направлений СВО он выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки. Несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, расчеты БПЛА под его командованием успешно вскрыли расположение двух единиц бронетехники и формирований ВСУ, которые были уничтожены FPV-дронами. Ротация подразделений противника была сорвана.

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