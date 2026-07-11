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Врач Чернышова: температура при тепловом ударе может достичь +40 °C

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что тепловой удар представляет угрозу для жизни.

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что тепловой удар представляет угрозу для жизни.

«Нужно помнить, что жара — это вещь серьёзная. В жаркую погоду прежде всего наступает тепловое истощение. Это может произойти и со здоровым человеком, но особенно часто наблюдается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями лёгких, почек, диабетом», — отметила Чернышова.

В беседе с aif.ru она рассказала, что при тепловом истощении человек испытывает головокружение, тошноту, сильную головную боль и слабость. Кожа остаётся влажной и холодной, наблюдается обильное потоотделение, температура тела обычно не повышается, а сознание сохраняется.

«Следующая стадия — так называемый тепловой удар. Это очень опасное для жизни состояние», — подчеркнула Чернышова.

При тепловом ударе температура может подняться до +40 °C, потоотделение прекращается, сознание становится спутанным.

Ранее педиатр Алина Габулова рассказала, что ротавирусная инфекция в первые часы может напоминать простуду или пищевое отравление.