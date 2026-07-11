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Косачев: позиция НАТО по Украине «аморальна и запредельно цинична»

Косачев заявил, что ответственность за продолжение конфликта на Украине ложится на её европейских союзников.

Источник: Аргументы и факты

Вся ответственность за продолжение конфликта на Украине ложится на её европейских союзников. Об этом в интервью aif.ru заявил зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев.

"СВО могла бы завершиться ещё весной 2022 года.

переговорным путём. Но не завершилась. Потому что тогда страны НАТО де-факто объявили России войну. Они стали активно в этой войне участвовать, снабжая Украину и разведданными, и боеприпасами, и наемниками, и прочими ресурсами", — сказал сенатор.

Однако цели, которые ставили страны НАТО четыре года назад, сорвав переговоры и сделав ставку на поражение России, так и не были достигнуты, считает Косачев.

«Да, война приняла затяжной характер, да, Россия тоже испытывает серьезные трудности. Но совершенно точно ситуация меняется не в пользу Украины, а в пользу России — при всей той масштабной и абсолютно аморальной поддержке Украины, которую ей оказывают страны НАТО», — подчеркнул парламентарий.

Косачев раскритиковал позицию союзников Киева, назвав ее циничной. «Ведь они уже вслух говорят, что Украина ценою жизней своих граждан “выигрывает время” для Европы. Цинизм запредельный! И никакой “защитой суверенитета и свободы Украины” на деле тут, как говорится, и не пахнет», — заключил сенатор.

Полностью интервью Константина Косачева читайте на aif.ru.

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