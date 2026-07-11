Косачев: позиция НАТО по Украине «аморальна и запредельно цинична»

переговорным путём. Но не завершилась. Потому что тогда страны НАТО де-факто объявили России войну. Они стали активно в этой войне участвовать, снабжая Украину и разведданными, и боеприпасами, и наемниками, и прочими ресурсами", — сказал сенатор.