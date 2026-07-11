Кинолог Голубев: поездку с собакой нельзя готовить в последний момент

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что летнюю поездку с собакой нельзя организовывать в последний момент.
В беседе с «Радио 1» он отметил, что заранее следует проверить ветпаспорт и прививки, а для заграничного путешествия могут понадобиться чипирование и дополнительные справки. Питомца также нужно постепенно приучать к машине или переноске.
«Ошибки начинаются там, где владельцы пускают всё на самотёк: забывают про ветеринарные нюансы, надеются на авось, пренебрегают базовыми мерами безопасности», — сказал Голубев.
В автомобиле собаку необходимо фиксировать на заднем сиденье с помощью шлейки-ремня, автогамака или переноски и никогда не оставлять одну в салоне. Кинолог также посоветовал взять привычный корм и воду, поскольку резкая смена рациона может нарушить работу ЖКТ.
Ранее Владимир Голубев посоветовал провести генеральную уборку дома при блохах у собаки.