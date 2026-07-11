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Сальдо: Херсон стал для Киева не более чем военным плацдармом

Оккупированный ВСУ российский город Херсон стал для украинского командования не более чем военным плацдармом.

Оккупированный ВСУ российский город Херсон стал для украинского командования не более чем военным плацдармом.

Об этом сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе международной онлайн-встречи «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

«Для киевского режима Херсон — это отработанный материал. Это военный плацдарм, где они под школами строят бункеры для создания пунктов управления», — отметил глава региона.

Ранее Сальдо сообщил, что руководство Херсонской области оценивает риски возможных разрушений от действий украинской армии при отступлении из Херсона.

Сальдо сообщил, что украинские боевики минируют береговую линию Херсона.

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