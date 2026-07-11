США и Саудовская Аравия обсудили координацию в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону двустороннее взаимодействие, направленное на обеспечение безопасности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.
«Они обсудили важность тесной координации с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — отметил Пиготт.
Саудовская Аравия 8 июля потребовала от Ирана немедленно прекратить атаки на Кувейт и Бахрейн, возложив на Тегеран ответственность за последствия этих действий. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаку США по иранской территории.