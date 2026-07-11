Косачев рассказал, от чего зависит окончание украинского конфликта

«Понятно, что атаки по нашей инфраструктуре в глубоком тылу ведут к серьёзным издержкам, с точки зрения нормальной жизни людей. Но всё же этот фактор не определяющий. Я абсолютно уверен в том, что раскачать ситуацию внутри России, на что делается ставка нашими противниками, через создание проблем на том же топливном рынке, не удастся», — заявил Косачев в интервью aif.ru.