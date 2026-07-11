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Косачев рассказал, от чего зависит окончание украинского конфликта

Косачев: чем больше будет нажим на Россию, тем больше будет консолидация российского общества.

Источник: Аргументы и факты

Завершение конфликта на Украине зависит только от того, что будет происходить на линии боевого соприкосновения, считает зампред Совета Федерации России Константин Косачев.

«Понятно, что атаки по нашей инфраструктуре в глубоком тылу ведут к серьёзным издержкам, с точки зрения нормальной жизни людей. Но всё же этот фактор не определяющий. Я абсолютно уверен в том, что раскачать ситуацию внутри России, на что делается ставка нашими противниками, через создание проблем на том же топливном рынке, не удастся», — заявил Косачев в интервью aif.ru.

По словам сенатора, чем больше будет нажим на Россию, тем больше будет консолидация российского общества.

«Это показывает опыт последних лет. Поэтому решаться всё будет там — на линии боевого соприкосновения. Мы прекрасно знаем, что эта линия сдвигается в западном направлении, в направлении Киева, а не наоборот. Думаю, это видят не только в Вашингтоне, но и в европейских столицах», — заключил политик.

Полностью интервью Константина Косачева читайте на aif.ru.