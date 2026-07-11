Косачев рассказал, от чего зависит окончание украинского конфликта

Завершение конфликта на Украине зависит только от того, что будет происходить на линии боевого соприкосновения, считает зампред Совета Федерации России Константин Косачев.
«Понятно, что атаки по нашей инфраструктуре в глубоком тылу ведут к серьёзным издержкам, с точки зрения нормальной жизни людей. Но всё же этот фактор не определяющий. Я абсолютно уверен в том, что раскачать ситуацию внутри России, на что делается ставка нашими противниками, через создание проблем на том же топливном рынке, не удастся», — заявил Косачев в интервью aif.ru.
По словам сенатора, чем больше будет нажим на Россию, тем больше будет консолидация российского общества.
«Это показывает опыт последних лет. Поэтому решаться всё будет там — на линии боевого соприкосновения. Мы прекрасно знаем, что эта линия сдвигается в западном направлении, в направлении Киева, а не наоборот. Думаю, это видят не только в Вашингтоне, но и в европейских столицах», — заключил политик.
Полностью интервью Константина Косачева читайте на aif.ru.