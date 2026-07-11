Франция и Испания сыграют в первом полуфинале ЧМ-2026

Сборные Франции и Испании проведут полуфинальный матч на ЧМ по футболу.
Встреча за выход в финал мундиаля состоится на стадионе «AT & T» в Арлингтоне (США) 14 июля. Начало матча — в 22:00 мск.
В другом полуфинале ЧМ-2026 сыграют победители пар Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.
В ¼ финала Франция переиграла Марокко (2:0), а Испания оказалась сильнее Бельгии (2:1).
Ранее гол Мерино помог Испании победить Бельгию и выйти в полуфинал ЧМ по футболу.
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