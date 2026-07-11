Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция и Испания сыграют в первом полуфинале ЧМ-2026

Сборные Франции и Испании проведут полуфинальный матч на ЧМ по футболу.

Сборные Франции и Испании проведут полуфинальный матч на ЧМ по футболу.

Встреча за выход в финал мундиаля состоится на стадионе «AT & T» в Арлингтоне (США) 14 июля. Начало матча — в 22:00 мск.

В другом полуфинале ЧМ-2026 сыграют победители пар Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.

В ¼ финала Франция переиграла Марокко (2:0), а Испания оказалась сильнее Бельгии (2:1).

Ранее гол Мерино помог Испании победить Бельгию и выйти в полуфинал ЧМ по футболу.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше