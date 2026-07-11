ФСБ опубликовала документы о бандите из ОУН-УПА Купяке

ФСБ России к годовщине Волынской резни рассекретила данные о бандите подразделения ОУН*-УПА* Дмитрии Купяке.
Из документов следует, что в 1944 году Купяк (он же Клей) и его банда совершили ряд налётов на сёла во Львовской области, сжигали их, вырезали целые семьи. В селе Грабово они убили и заживо сожгли в сарае девять женщин и детей. В селе Побужаны убили 16 человек, в том числе младенцев.
«Показательно, что все убийства, лично совершённые Клеем или по его приказу, обязательно сопровождались грабежами. Грабили всё, что представляло хоть какую-либо ценность… Жадность Купяка не имела границ», — рассказывал на допросе один из членов его банды.
* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).
«Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).