Косачев: война с Ираном даёт возможность США извлекать сверхприбыли

В конфликте США с Ираном гораздо больше экономики и циничного расчёта на сверхприбыли, чем это может показаться на первый взгляд. Такое мнение в интервью aif.ru высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя очередную серию взаимных обстрелов в ближневосточном регионе.
«В американских доктринальных документах, принятых уже при нынешнем президенте, чётко зафиксирована цель добиться доминирования в энергетической сфере. Подчеркиваю: не лидерства, а именно доминирования. И надо сказать, что от кризиса в Персидском заливе Соединённые Штаты Америки совершенно точно не проигрывают», — сказал Косачев.
При том что предыдущая фаза военной операции в Иране обошлась США в 30 млрд долларов, эти потери могут быть с лихвой компенсированы, считает сенатор.
«Дивиденды, которые США получают от турбулентности на мировых энергетических рынках — а прорехи-то на этих рынках затыкаются прежде всего американской нефтью, Штаты поставки постоянно наращивают, — могут оказаться гораздо больше. Есть данные, что на всех этих биржевых колебаниях на фоне заявлений и “качелях” в действиях Соединенных Штатов неплохо наживается и само руководство США», — добавил парламентарий.
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