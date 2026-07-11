Косачев: война с Ираном даёт возможность США извлекать сверхприбыли

«Дивиденды, которые США получают от турбулентности на мировых энергетических рынках — а прорехи-то на этих рынках затыкаются прежде всего американской нефтью, Штаты поставки постоянно наращивают, — могут оказаться гораздо больше. Есть данные, что на всех этих биржевых колебаниях на фоне заявлений и “качелях” в действиях Соединенных Штатов неплохо наживается и само руководство США», — добавил парламентарий.