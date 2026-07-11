Вучич сообщил, когда уйдет с поста президента Сербии

С конца мая Александр Вучич заявляет о досрочном сложении полномочий и отказе от участия в следующих президентских выборах. Позднее он объявил, что в октябре или ноябре в стране пройдут досрочные парламентские выборы, точная дата которых пока не установлена. Как полагают сербские политические эксперты, президент может использовать их для того, чтобы занять пост главы правительства.