Вучич сообщил, когда уйдет с поста президента Сербии

«В качестве президента республики я должен объявить о проведении парламентских выборов, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», — заявил Вучич в интервью TV Pink. Он также в очередной раз отметил, что уже «выносит вещи из своего кабинета».
Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок, который завершается весной 2027 года.
С конца мая Александр Вучич заявляет о досрочном сложении полномочий и отказе от участия в следующих президентских выборах. Позднее он объявил, что в октябре или ноябре в стране пройдут досрочные парламентские выборы, точная дата которых пока не установлена. Как полагают сербские политические эксперты, президент может использовать их для того, чтобы занять пост главы правительства.