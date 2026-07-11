Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич сообщил, когда уйдет с поста президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что оставит должность на следующий день после объявления даты парламентских выборов. Предположительно, голосование состоится осенью 2026 года.

Источник: Reuters

«В качестве президента республики я должен объявить о проведении парламентских выборов, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», — заявил Вучич в интервью TV Pink. Он также в очередной раз отметил, что уже «выносит вещи из своего кабинета».

Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок, который завершается весной 2027 года.

С конца мая Александр Вучич заявляет о досрочном сложении полномочий и отказе от участия в следующих президентских выборах. Позднее он объявил, что в октябре или ноябре в стране пройдут досрочные парламентские выборы, точная дата которых пока не установлена. Как полагают сербские политические эксперты, президент может использовать их для того, чтобы занять пост главы правительства.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше