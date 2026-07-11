Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что массированные атаки БПЛА ВСУ на регион сопоставимы с применением оружия массового поражения.
«Киевский режим с технологической помощью стран Запада сейчас уже создаёт системы, которые можно вполне назвать оружием массового поражения», — сказал он на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».
Ранее Сальдо сообщил, что в Херсонской области в результате атак ВСУ погибли 545 мирных жителей.
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