Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо сравнил атаки БПЛА ВСУ с оружием массового поражения

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что массированные атаки БПЛА ВСУ на регион сопоставимы с применением оружия массового поражения.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что массированные атаки БПЛА ВСУ на регион сопоставимы с применением оружия массового поражения.

«Киевский режим с технологической помощью стран Запада сейчас уже создаёт системы, которые можно вполне назвать оружием массового поражения», — сказал он на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

Ранее Сальдо сообщил, что в Херсонской области в результате атак ВСУ погибли 545 мирных жителей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше