Внук де Голля убежден, что русскую культуру отменить не удастся

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Отмена русской культуры — это совершенная глупость, хотеть этого могут только необразованные люди, считает внук президента Франции генерала Шарля де Голля (1959−1969), глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
«Я считаю это абсолютно абсурдным и совершенно глупым. И те, кто хочет отменить русскую культуру, — это идиоты, это люди совершенно необразованные, не читавшие ни одной книги», — сказал он в беседе с ТАСС. По мнению де Голля, «нельзя отменить такую фантастическую культуру, как русская, как нельзя отменить французскую культуру, как нельзя отменить итальянскую культуру, культуру предков, которые создавали опоры человечества на протяжении тысячелетий».
Глава Фонда за мир и дружбу между народами назвал желание отменить русскую культуру глупостью и задался вопросом, чем такие люди ее хотят заменить. «Культура — это идентичность человечества, это его лучшие достижения, это то, что возвышает человека. Нельзя отменять культуру только потому, что мы меняем костюм, меняем мнение», — уверен он.
«Это совершенно нелепо и просто абсурдно. Это результат извращенного желания свести человека к эгоизму, индивидуализму, потребительству и поиску удовольствия. Это так называемая woke-культура, которая ни на чем не основана, разделяет человека и становится источником очень серьезного социального раскола», — полагает де Голля. «Это то, что приносит нам несчастье», — добавил он.
«Я считаю, что человечество, особенно на Западе, нуждается в любви, нуждается в ориентирах. На этом фоне Россия остается маяком. Россия остается одним из ориентиров, как и Франция, как и Италия. Я не верю в эти совершенно идиотские настроения, которые ни на чем не основаны», — заключил глава Фонда за мир и дружбу между народами.