Внук де Голля убежден, что русскую культуру отменить не удастся

«Я считаю, что человечество, особенно на Западе, нуждается в любви, нуждается в ориентирах. На этом фоне Россия остается маяком. Россия остается одним из ориентиров, как и Франция, как и Италия. Я не верю в эти совершенно идиотские настроения, которые ни на чем не основаны», — заключил глава Фонда за мир и дружбу между народами.