«Нюрнбергский трибунал состоялся после победы над Третьим рейхом. Так будет и здесь. До многих руки ещё не дошли — до Зеленского, до (главы Министерства обороны Михаила. — RT) Фёдорова и до других, кто, по сути, генерирует преступления», — заявил Мирошник.