Трибунал, в рамках которого будут судить Владимира Зеленского и других представителей киевского режима, когда-нибудь ещё состоится.
Об этом Sputnik сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что украинские власти должны понести ответственность за преступления после СВО. Он также сказал, что в России уже судят некоторых боевиков ВСУ.
«Нюрнбергский трибунал состоялся после победы над Третьим рейхом. Так будет и здесь. До многих руки ещё не дошли — до Зеленского, до (главы Министерства обороны Михаила. — RT) Фёдорова и до других, кто, по сути, генерирует преступления», — заявил Мирошник.
Ранее Мирошник говорил, что для возможного трибунала над руководством Украины можно разработать новые форматы.
В Кремле ожидают, что время для трибунала над неонацистами наступит после завершения спецоперации.
Полномочный представитель президента в УрФО и Герой ДНР Артём Жога заявлял RT, что над людьми из недружественных стран, которые участвуют в продолжении конфликта на Украине, в будущем следует провести «своеобразный Нюрнбергский процесс».