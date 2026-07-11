Бабиш призвал ЕС создать собственную систему ПРО вместо помощи Украине

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Биография Андрея Бабиша

Андрей Бабиш — чешский политик и предприниматель словацкого происхождения, один из самых известных бизнесменов Центральной Европы. Он создал промышленно-аграрный холдинг Agrofert, вошел в число богатейших людей Чехии, а затем построил успешную политическую карьеру и дважды возглавил правительство страны. Детали его биографии — в нашем материале.