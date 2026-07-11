Бабиш призвал ЕС создать собственную систему ПРО вместо помощи Украине

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш выступил с предложением о необходимости разработки европейской системы противоракетной обороны вместо предоставления финансовой помощи Украине, сообщает Mlada fronta DNES.
Политик намерен вынести данный вопрос на обсуждение на ближайшей встрече европейских лидеров.
«Думаю, что вместо того, чтобы Европа давала очередные деньги Украине, использовала бы их для того, чтобы создать собственную систему обороны против баллистических ракет», — отметил Бабиш.
Ранее сообщалось, что Чехия откажется от участия в инициативе НАТО о выделении Киеву 70 млрд евро.
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Биография Андрея Бабиша
Андрей Бабиш — чешский политик и предприниматель словацкого происхождения, один из самых известных бизнесменов Центральной Европы. Он создал промышленно-аграрный холдинг Agrofert, вошел в число богатейших людей Чехии, а затем построил успешную политическую карьеру и дважды возглавил правительство страны. Детали его биографии — в нашем материале.Читать дальше