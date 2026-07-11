Reuters: США требуют от Ирана заявить, что он не будет атаковать суда в Ормузе

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация требует от Тегерана заявить о том, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а проходящие через него суда не будут атакованы иранской стороной. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на должностных лиц США.
«Мы требуем, чтобы иранская сторона публично выступила с заявлением, в котором признала бы, что все пути в Ормузском проливе открыты и что они больше не обстреливают суда. Либо они выступят с таким заявлением, либо для них все это закончится неблагоприятно», — заявил американский чиновник журналистам. Как уточняется в материале, США также требуют, чтобы Иран публично заявил об отсутствии намерений взимать плату за проход судов через пролив.
По информации корреспондента портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барака Равида, США добиваются того, чтобы Иран заявил об этом 11 июля.
Как сообщили американские должностные лица, в последние дни переговоры между США и Ираном шли продуктивно.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем на курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Однако в ночь с 7 на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что режим прекращения огня с Ираном более не действует, но процесс переговоров продолжается.