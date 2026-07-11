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Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче ¼ финала ЧМ-2026.

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче ¼ финала ЧМ-2026.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, испанцы вышли в полуфинал турнира, где сыграют с Францией.

«Красная фурия» достигла этой стадии мирового первенства впервые с 2010 года. Тогда испанцы в полуфинале переиграли Германию (1:0), а в финале оказались сильнее Нидерландов (1:0).

Ранее Мерино забил самый быстрый гол Испании на чемпионатах мира после выхода на замену.

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