Власти Германии прокомментировали кризис в автоконцерне Volkswagen

По ее словам, планы масштабного сокращения рабочих мест и возможное закрытие заводов Volkswagen стали очередным сигналом «глубоких структурных изменений» в немецком автопроме. Она напомнила, что автоиндустрия остается ключевой отраслью для Германии и кабмин ФРГ поддерживает ее трансформацию, в частности в сторону переориентации на выпуск электромобилей.