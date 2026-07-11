Власти Германии прокомментировали кризис в автоконцерне Volkswagen

БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Власти Германии не ведут прямых переговоров с руководством немецкого автоконцерна Volkswagen по поводу ситуации в компании, но находятся в постоянном контакте с представителями автомобильной промышленности, заявили представители минэкономики ФРГ Сюзанне Унград и правительства ФРГ Штеффен Майер.
Журнал Spiegel сообщил ранее о планах Volkswagen поэтапно закрыть четыре завода в Германии до 2034 года. По информации газеты Bild, руководство автоконцерна также намерено сократить до 120 тысяч сотрудников.
«Мы ведем диалог с автомобильной промышленностью, но прямых переговоров нет», — сообщила на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель минэкономики ФРГ Унград.
По ее словам, планы масштабного сокращения рабочих мест и возможное закрытие заводов Volkswagen стали очередным сигналом «глубоких структурных изменений» в немецком автопроме. Она напомнила, что автоиндустрия остается ключевой отраслью для Германии и кабмин ФРГ поддерживает ее трансформацию, в частности в сторону переориентации на выпуск электромобилей.
«Помимо корпоративных решений, не вызывает сомнений, что каждая компания при принятии стратегических решений должна нести ответственность за своих сотрудников. Мы исходим именно из этого», — добавила представитель минэкономики ФРГ.
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отметил, в свою очередь, что немецкий кабмин постоянно находится на связи с ключевыми игроками автопрома, включая руководство Volkswagen.
«Но о каких-либо конкретных переговорах я сейчас объявить не могу», — сказал Майер.
Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль призвал ранее создать рабочую группу с участием властей ФРГ, представителей бизнеса и профсоюзов на фоне кризиса немецкой автомобильной отрасли.