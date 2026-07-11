Посол РФ: российскую гуманитарную помощь передали пострадавшим Каракаса

КАРАКАС, 11 июля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь российской компании передана пострадавшим от землетрясения жителям Каракаса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Сегодня в культурном и спортивном комплексе “Гайана-Эссекибо” Каракаса российская компания, работающая в Венесуэле, передала гуманитарную помощь, предназначенную лишившимся крова и пострадавшим жителям венесуэльской столицы», — отметил российский дипломат. Он напомнил, что ранее гуманитарная помощь была предоставлена наиболее пострадавшему от стихийного бедствия штату Ла-Гуайра.
По всей стране развернуты центры по складированию, сортировке и доставке помощи во временные лагеря потерявшим жилье людям, отметил посол. Передача российской гуманитарной помощи прошла при участии мэра Каракаса Кармен Мелендес, которая выразила благодарность России за поддержку.
«В эти непростые для Венесуэлы дни Россия всем сердцем разделяет боль братского народа. Мы высоко ценим оперативные и скоординированные усилия правительства боливарианской республики и мэрии Каракаса по оказанию помощи пострадавшим. Сегодня мы смогли лично убедиться, что в центре временного размещения созданы достойные условия для проживания людей, обеспечены питание, медицинское сопровождение и необходимая социальная поддержка», — отметил российский посол в беседе с Мелендес.
Из-за землетрясения 24 июня, при котором с разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, в Венесуэле погибли, по данным на 9 июля, 3 889 человек, 16 740 получили ранения. 17 907 человек лишились крова, полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения, более 16 тыс. человек находятся во временных лагерях. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека.