SC: Удары ВС России по Киеву стали сигналом для Украины и Запада

Ранее Life.ru писал, что с 4 по 10 июля российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по ключевым объектам Украины. Уничтожены предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, склады с боеприпасами, логистические центры и завод, где производили крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Также разрушены места производства и хранения беспилотников дальнего действия и их компонентов. Уничтожены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.