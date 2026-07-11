Sun: Король Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с женой и детьми

Ранее сообщалось, что принц Гарри предпринимал попытки организовать приезд жены и детей в Лондон ради встречи с королём Карлом III. По данным Daily Express, младший сын монарха был настроен решительно и намеревался добиться свидания во что бы то ни стало. Король поручил советникам отыскать в плотном графике время для общения с внуками Арчи и Лилибет Дианой. Источники утверждали, что Карл III преисполнен надежды и не упустит шанса провести время с семьёй сына. Однако приезд Меган и детей оказался под угрозой из-за отказа британских властей предоставить им охрану.