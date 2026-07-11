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В Унцукульский район Дагестана направили тысячи литров питьевой воды

В Унцукульский район Дагестана, где ввели ЧП, направили питьевую воду.

МАХАЧКАЛА, 11 июл — РИА Новости. Несколько муниципалитетов Дагестана направили тысячи литров питьевой воды в Унцукульский район республики, где после ливней нарушено водоснабжение, сообщили в администрации района.

В Унцукульском районе из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС разрушились опоры ЛЭП. Это привело к отключению электроэнергии на насосной станции, которая обеспечивает водой села Ирганай и поселок Шамилькала. В этих двух населенных пунктах, а также селе Унцукуль введен режим чрезвычайной ситуации.

«Глава Левашинского района Мухтар Абдулаевич оперативно направил соседям 3000 литров бутилированной питьевой воды.. Глава города Буйнакск Махач Магомедович направил 2 тысячи литров бутилированной воды в пострадавший от ЧС поселок Шамилькала», — сообщается в Telegram-канале администрации района.

Также в Шамилькалу бутилированную воду направила администрация Гергебильского района.

Работы по восстановлению электричества идут в круглосуточном режим, подчеркнули в администрации Унцукульского района. Пока ведутся ремонтные работы, организован подвоз бутилированной воды.

В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7−8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей.

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