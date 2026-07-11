В Унцукульский район Дагестана направили тысячи литров питьевой воды

В Унцукульском районе из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС разрушились опоры ЛЭП. Это привело к отключению электроэнергии на насосной станции, которая обеспечивает водой села Ирганай и поселок Шамилькала. В этих двух населенных пунктах, а также селе Унцукуль введен режим чрезвычайной ситуации.