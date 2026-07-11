Косачев раскритиковал претензии НАТО на неприкасаемость

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает ошибочным для мирового большинства согласиться с притязаниями НАТО на неприкасаемость территорий государств, входящих в состав альянса.
«Всему миру они последовательно навязывают тезис о том, что на земном шаре есть только одна неприкасаемая территория — это территория государств НАТО… И очень опасным решением для мирового большинства, на мой взгляд, было бы согласиться с такими притязаниями Североатлантического альянса», — сказал Косачев в интервью aif.ru.
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