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Косачев раскритиковал претензии НАТО на неприкасаемость

Косачев назвал согласие большинства с тезисом НАТО о неприкасаемости ошибкой.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает ошибочным для мирового большинства согласиться с притязаниями НАТО на неприкасаемость территорий государств, входящих в состав альянса.

«Всему миру они последовательно навязывают тезис о том, что на земном шаре есть только одна неприкасаемая территория — это территория государств НАТО… И очень опасным решением для мирового большинства, на мой взгляд, было бы согласиться с такими притязаниями Североатлантического альянса», — сказал Косачев в интервью aif.ru.

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