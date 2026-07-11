Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США требуют от Ирана признания Ормузского пролива полностью открытым

Власти США требуют признания от Ирана, что Ормузский пролив полностью открыт для судов, не позднее субботы. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Власти США требуют признания от Ирана, что Ормузский пролив полностью открыт для судов, не позднее субботы. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

«США дали Ирану время до субботы включительно, чтобы публично объявить об отказе от обстрела судов. Также от Тегерана требуют, чтобы он признал Ормузский пролив полностью открытым», — написал журналист в соцсети X.

Вашингтон выдвинул это требование напрямую и через посредников, добавил господин Равид.

По информации американского телеканала CBS News, в субботу в Омане состоится встреча делегаций США и Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше