Axios: США требуют от Ирана признания Ормузского пролива полностью открытым

Власти США требуют признания от Ирана, что Ормузский пролив полностью открыт для судов, не позднее субботы. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
«США дали Ирану время до субботы включительно, чтобы публично объявить об отказе от обстрела судов. Также от Тегерана требуют, чтобы он признал Ормузский пролив полностью открытым», — написал журналист в соцсети X.
Вашингтон выдвинул это требование напрямую и через посредников, добавил господин Равид.
По информации американского телеканала CBS News, в субботу в Омане состоится встреча делегаций США и Ирана.