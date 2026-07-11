Reuters: США потребовали от Ирана признать Ормуз открытым

«Мы требуем, чтобы иранская сторона публично выступила с заявлением, в котором признала бы, что все пути в Ормузском проливе открыты и что они больше не обстреливают суда. Либо они выступят с таким заявлением, либо для них все это закончится неблагоприятно», — заявил американский чиновник журналистам. Как уточняется в материале, США также требуют, чтобы Иран публично заявил об отсутствии намерений взимать плату за проход судов через пролив.