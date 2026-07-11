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Reuters: США потребовали от Ирана признать Ормуз открытым

Администрация США настаивает на том, чтобы Иран сделал публичное заявление о том, что Ормузский пролив открыт для судоходства и проходящие через него суда не будут подвергаться атакам. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американских должностных лиц.

Источник: Reuters

«Мы требуем, чтобы иранская сторона публично выступила с заявлением, в котором признала бы, что все пути в Ормузском проливе открыты и что они больше не обстреливают суда. Либо они выступят с таким заявлением, либо для них все это закончится неблагоприятно», — заявил американский чиновник журналистам. Как уточняется в материале, США также требуют, чтобы Иран публично заявил об отсутствии намерений взимать плату за проход судов через пролив.

По информации корреспондента портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барака Равида, США добиваются того, чтобы Иран заявил об этом 11 июля.

Как сообщили американские должностные лица, в последние дни переговоры между США и Ираном шли продуктивно.

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