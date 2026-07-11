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Эстония построит на границе с Россией военный городок

Эстония построит в Нарве на границе с Россией первый военный городок.

Эстония построит в Нарве на границе с Россией первый военный городок.

Об этом уведомил глава портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма в беседе с ERR.

«Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года», — сообщил он.

Служить в военном городке на постоянной основе будут 200 бойцов.

Ранее Латвия завершила строительство заграждения на границе с Российской Федерацией.

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