Эстония построит на границе с Россией военный городок

Эстония построит в Нарве на границе с Россией первый военный городок.
Об этом уведомил глава портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма в беседе с ERR.
«Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года», — сообщил он.
Служить в военном городке на постоянной основе будут 200 бойцов.
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