Николай Патрушев высказался о статусе «кремлёвского ястреба номер один»

«Я не знаю, почему я “кремлёвский ястреб номер один”. Я готов с ними (с Западом. — Прим. Life.ru) к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России. Наверное, это корреспондентам так кажется, что, отстаивая свои национальные интересы, наши российские, я так выступаю. А я иначе не могу, я так воспитан и уверен в том, что мы обязаны отстаивать свои национальные интересы», — резюмировал он.