Николай Патрушев высказался о статусе «кремлёвского ястреба номер один»

Патрушев подчеркнул, что всегда готов к сотрудничеству с Западом и никогда от него не отказывался, однако неизменно отстаивает суверенитет и национальные интересы России. Помощник президента напомнил, что в прошлом встречался с американскими президентами и другими представителями власти и всегда находил с ними общий язык. По его мнению, журналисты воспринимают его позицию как жёсткую из-за того, что он отстаивает интересы страны, но иначе он не может — так воспитан.
«Я не знаю, почему я “кремлёвский ястреб номер один”. Я готов с ними (с Западом. — Прим. Life.ru) к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России. Наверное, это корреспондентам так кажется, что, отстаивая свои национальные интересы, наши российские, я так выступаю. А я иначе не могу, я так воспитан и уверен в том, что мы обязаны отстаивать свои национальные интересы», — резюмировал он.
Ранее Николай Патрушев сообщил, что нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом настроена на поиск договорённостей по украинскому конфликту. Он также заявил, что европейские страны будут противодействовать заключению договорённостей независимо от позиции Киева посредством финансовых, материальных и военных способов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.